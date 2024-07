Terna, Equita conferma Buy e guarda a colloqui con Regolatore

Equita

(Teleborsa) -ha confermato) eper azione) su, gestore delle reti per la trasmissione dell'energia elettrica quotato su Euronext Milan, dopo che i risultati del secondo trimestre sono stati migliori delle stime grazie a un risultato dalle attività regolate a +20% a 604 milioni di euro grazie a opex in contrazione del 10% per maggiori costi capitalizzati.Il broker hadel 2% per l'impatto del bond ibrido (oneri finanziari addebitati nello stato patrimoniale).Il Buy è confermato perché: laal 2028 (14,4 miliardi di regulated capex) grazie ai contratti di procurment pari 75% dei progetti; iconfermano l'approccio friendly considerando il significativo gap registrato nel 2023 fra la CPI ed il Deflatore degli investimenti fissi lordi, utilizzato per aggiornare la RAB; il titolo tratta con un PE 2025 di 17x ed uno yield del 4,8%. Il premio EV/RAB 2024 è pari al 25%, superiore rispetto(12%) e(8%) e comunque a sconto rispetto al premio di oltre il 30% a cui ha trattato Terna negli ultimi anni."In uno scenario di rallentamento della crescita economica e riduzione dei tassi di interesse l'", si legge nella ricerca.