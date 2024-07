Trevi, Kepler Cheuvreux: in 1° semestre confronto difficile, solido backlog

Trevi

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha confermato il(aper azione) e la(a) su, società quotata su Euronext Milan e attiva nell'ingegneria del sottosuolo, in attesa dei risultati del primo semestre che saranno diffusi l'8 agosto.Mentre alla fine del 2023 il portafoglio ordini era forte e in aumento del +22,5% su base annua, gli analisti prevedono che la crescita dellenel primo semestre del 2024 sarà in aumento del +3,4% su base annua e leggermente inferiore alla tendenza indicata per il 2024 (+5/11% su base annua). In effetti, lain quanto nel primo semestre del 2023 le vendite sono state in forte aumento (+18,7% su base annua), beneficiando dell'esecuzione del portafoglio ordini relativo a NEOM, da cui è atteso un impatto inferiore nel primo semestre del 2024. La base di confronto dovrebbe diventare "più facile" nel secondo semestre.L'dovrebbe assestarsi a 34,4 milioni di euro, +5,8% su base annua, con un margine in aumento di +30 punti base su base annua dall'11,6% all'11,9%. É attesa unadi -1,5 milioni di euro nel primo semestre del 2024, rispetto a +23,6 milioni di euro nel primo semestre del 2023, che è stata sostanzialmente incrementata da alcune voci positive una tantum.Ilè visto a 742,7 milioni di euro a fine giugno 2024, con una solida crescita del +26,7% rispetto alla fine di giugno 2023 (586 milioni di euro). Laè prevista a 201 milioni di euro a fine giugno 2024, contro 187 milioni di euro a fine giugno 2023 e 202 milioni di euro a fine dicembre 2023.