4AIM SICAF, perdita di 5 milioni di euro nel primo semestre

4AIM SICAF

(Teleborsa) -, prima SICAF focalizzata su investimenti in società quotate e quotande su Euronext Growth Milan, ha chiuso ilcon unnegativo per 3,9 milioni di euro, per effetto delle minusvalenze latenti su titoli in portafoglio, e ha registrato perdite da realizzo per 1,1 milioni di euro. La società ha conseguito nel primo semestre unnegativo di 5 milioni di euro."Purtroppo i valori attualmente espressi dalle azioni quotate sul mercato EGM non trovano, nella maggior parte dei casi, riscontro nei target price degli analisti indipendenti le cui ricerche rimarcano valori significativamente superiori rispetto ai corsi odierni", ha dichiarato, Amministratore Delegato e Direttore Generale di 4AIM SICAF.al 30 giugno 2024 del Comparto 1 Quotate e del Comparto 2 Crowdfunding sono pari, rispettivamente, a 190,953 euro e 293,471 euro per azione.