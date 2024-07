Italia, Scope: attenzione a conti con debito in mano a investitori esteri in aumento

(Teleborsa) - L'dovrà attuare un, non solo a causa della procedura per i disavanzi eccessivi della Commissione europea, ma anche a causa della. Lo sostiene Scope Ratings, affermando anche che è improbabile che gli sforzi volti ad aumentare la quota di debito detenuta dagli investitori retail nazionali siano sufficienti.Senza misure decisive per ridurre i deficit persistenti, ildelle amministrazioni pubbliche dell'Italia è destinato a rimanere al di sopra del 3% del PIL nei prossimi anni, determinando un aumento del rapporto debito/PIL. La società di rating prevede che ilsalirà al 143% del PIL nel 2029 dal 137% nel 2023.Una volta approvato dal Consiglio dell'UE, il governo dovrà intraprendere unper ridurre il debito pubblico. Fondamentalmente, il necessario consolidamento fiscale annuo pari a circa lo 0,6% del PIL appare realizzabile, almeno fino al 2026, a condizione che l'Italia mantenga un livello minimo di investimenti pubblici in linea con l'orizzonte di aggiustamento di sette anni previsto dalle norme fiscali dell'UE recentemente adottate."Tuttavia, se gli obiettivi concordati nell'ambito della procedura di disavanzo eccessivo non vengono raggiunti, i titoli di debito italiani potrebbero non essere idonei per il, progettato per contenere i forti aumenti dei rendimenti dei titoli di Stato - si legge nell'analisi - Ciò è tanto più rilevante in quanto la banca centrale riduce le sue partecipazioni in debito sovrano italiano e di altri paesi dell'area euro, aumentando la vulnerabilità dell'Italia ai cambiamenti nella propensione al rischio degli investitori stranieri".Dall'inizio del QT nel marzo 2023, l'importo dei(esclusi gli istituti finanziari) è aumentato di 133 miliardi di euro, raggiungendo il massimo storico di 353 miliardi di euro nell'aprile 2024. Ciò ha aumentato la quota del debito pubblico detenuto dai residenti di 5 punti percentuali al 15%, compensando il calo del debito detenuto dalla BCE per un valore di 42 miliardi di euro e dei 64 miliardi di euro detenuti dalle istituzioni finanziarie. Nello stesso periodo i non residenti hanno aumentato le loro partecipazioni in debito pubblico italiano di 85 miliardi di euro, raggiungendo il 29% del debito in essere, sebbene questa quota rimanga ben al di sotto della quota del 50% precedente alla crisi dell'area euro del 2012-2013.L', i titoli di Stato italiani venduti esclusivamente agli investitori retail, ha contribuito a raggiungere l'obiettivo del governo di aumentare la quota del debito pubblico italiano detenuta dai residenti. "Tuttavia, è improbabile che la forte domanda retail sia sufficiente a sostituire il graduale calo delle partecipazioni della BCE in titoli di stato italiani in un contesto di debito pubblico ancora in aumento - dice Scope Ratings - I depositi detenuti presso le banche italiane per 2,03 miliardi di euro nel primo trimestre del 2024 sono principalmente depositi overnight, di cui circa il 24% con scadenze concordate o rimborsabili con preavviso. Questo valore è inferiore ai massimi precedenti di circa il 36% raggiunti nel 2012/2013. Se i depositanti trasferissero i loro attuali risparmi detenuti come depositi overnight in BTP Valore a un livello simile ai massimi del 36% dei depositi con scadenze concordate o rimborsabili con preavviso, assorbirebbero circa 251 miliardi di euro di debito pubblico aggiuntivo. Ma questo rimane ben al di sotto delle attuali disponibilità della banca centrale, pari a circa 674 miliardi di euro, quindi".