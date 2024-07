Olidata si aggiudica il bando europeo Tique per la digitalizzazione della sanità

(Teleborsa) - Il, tramite la sua controllata, dopo aver completato con successo le Fasi I e II, si aggiudica anche la Fase III del bando PCP (Pre-Commercial Procurement) per ilvolto a fornireattraverso un modello di cura integrato sul territorio per individui con insufficienza cardiaca avanzata.Grazie al, il progetto TIQUE mira a sviluppare una piattaforma innovativa capace dil'intero processo di cura, assicurando la massima soddisfazione dei pazienti. Questa piattaforma agevolerà lotra il personale medico a vari livelli clinici, inclusi medici, infermieri e altri operatori sanitari, promuovendo comportamenti per. Grazie a questa piattaforma verranno infatti proposti stili di vita personalizzati per ciascun paziente, considerando le specifiche problematiche individuali di ognuno di essi.Il consorzio coinvolto nel progetto TIQUE è composto da: Izertis (Capofila), Sferanet, Additum Blockchain e HumanITcare. Il progetto sarà implementato in diversi luoghi, tra cui la Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau in Spagna, l'Azienda Sanitaria Locale di Avellino in Italia e la Region Västerbotten in Svezia.In questo contesto, Sferanet e i consorziati collaboreranno sul campo pergarantendo coesione tra le componenti tecnologiche e organizzative. Laè garantire che il modello di assistenza integrata sia flessibile e adattabile alle diverse tecnologie e ai sistemi utilizzati dalle strutture sanitarie coinvolte, promuovendo l'adozione di tecnologie avanzate per il monitoraggio e la prevenzione delle patologie cardiache.Con l'assegnazione della Fase III, il progetto TIQUE è pronto acon insufficienza cardiaca avanzata. Grazie alla collaborazione con partner internazionali e all'adozione di soluzioni tecnologiche all'avanguardia, si prevede una significativa riduzione delle ospedalizzazioni e un netto miglioramento della qualità della vita dei pazienti.Sferanet è entusiasta di partecipare a questo ambizioso progetto chee posiziona il Gruppo Olidata come punto di riferimento nell'ambito dell'AI e dell'Healthcare. Questo progetto non solo rappresenta un salto di qualità nell'assistenza sanitaria, ma contribuisce ad una trasformazione dei sistemi sanitari europei verso un modello più efficiente, integrato e incentrato sul paziente.