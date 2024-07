Cofle si aggiudica commessa da 1,5 milioni euro

Cofle

(Teleborsa) -, azienda quotata su Euronext Growth Milan ed attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione a livello mondiale di sistemi di comando e control cables per il settore offroad vehicles, automotive e after market automotive, ha concluso uncon un’azienda leader mondiale nella fornitura di prodotti, tecnologie e servizi avanzati per l'agricoltura e l'edilizia, per la fornitura di componenti per macchine agricole e trattori. Ilè previsto essereCofle, esperta nel settore da decenni, ha lavorato alacremente per perfezionare questo prodotto, adattandolo appositamente per soddisfare le esigenze specifiche del cliente apportando miglioramenti tecnici e modificando i metodi di produzione per garantire prestazioni superiori e maggiore affidabilità. Questi sforzi hanno portato il committente a scegliere Cofle come nuovo fornitore.