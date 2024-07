Fed lascia i tassi invariati. Attenta a rischi per "entrambe le parti" del mandato

(Teleborsa) - Il Federal Open Market Committee (FOMC) dellaha deciso di, come attese dal mercato. Nel considerare eventuali aggiustamenti ai tassi, il FOMC valuterà attentamente "i dati in arrivo, l'evoluzione delle prospettive e l'equilibrio dei rischi", si legge nello statement rilasciato al termine della riunione.La Fed ritiene che "non sarà opportuno ridurre l'intervallo obiettivo finché non avrà acquisito". Inoltre, continuerà a ridurre le proprie partecipazioni in titoli del Tesoro, debito di agenzie e titoli garantiti da ipoteca di agenzie. Il FOMC è "fortemente impegnato a riportare l'inflazione al suo obiettivo del 2%".I banchieri centrali si dicono pronti a modificare opportunamente l'orientamento della politica monetaria qualora emergessero rischi che potrebbero impedire il raggiungimento degli obiettivi. Le valutazioni, comprese letture sulle condizioni del mercato del lavoro, sulle pressioni inflazionistiche e sulle aspettative di inflazione, nonché sugli sviluppi finanziari e internazionali".Guardando alla situazione degli Stati Uniti, la Fed afferma che gli indicatori recenti suggeriscono che l'attività economica ha continuato a espandersi a un ritmo sostenuto. La crescita occupazionale si è attenuata e il tasso di disoccupazione è aumentato, ma rimane basso. L'nell'ultimo anno, ma. Negli ultimi mesi sono stati compiuti ulteriori progressi verso l'obiettivo di inflazione del 2% fissato dal FOMC.Il FOMC cerca di raggiungere il massimo dell'occupazione e dell'inflazione al tasso del 2% nel lungo periodo. Inoltre, ritiene che i rischi legati al raggiungimento degli obiettivi in ??materia di occupazione e inflazione "continuino a raggiungere un migliore equilibrio". Le prospettive economiche sono "incerte" e il FOMC è "".