Franchi Umberto Marmi, ricavi in aumento del 14% nel primo semestre

Franchi Umberto Marmi

(Teleborsa) -(FUM), azienda attiva nella lavorazione e della commercializzazione del marmo di Carrara e quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato che il totale deial 30 giugno 2024 è pari a 42,8 milioni di euro, in crescita del +14% rispetto a quanto registrato nello stesso periodo dell'anno precedente."I risultati commerciali conseguiti nel primo semestre del 2024 dalla società sono molto interessanti, la crescita significativa è stata raggiunta grazie alla strategia di acquisizione implementata ormai da anni - ha commentato l'- La diversificazione geografica delle vendite del Gruppo Franchi fra le diverse aree, da un lato ci permette di cogliere le migliori opportunità di crescita che i vari mercati ci offrono e dall'altro ci consente di bilanciare nel corso dell'anno fenomeni di stagionalità".In particolare, al 30 giugno 2024 le vendite realizzate inhanno raggiunto 16,7 milioni di euro, in flessione del -4% rispetto allo stesso periodo del 2023, consolidando il 39% del totale vendite del periodo.Le vendite registrate insono pari a 24,9 milioni di euro nel primo semestre 2024, in incremento rispetto ai 23,7 milioni di euro registrati nello stesso periodo del 2023. Il valore delle vendite realizzate inè risultato pari a 9,0 milioni di euro nel primo semestre 2024, in leggera flessione rispetto ai 9,7 milioni di euro registrati nello stesso periodo del 2023. "Il risultato conseguito è, in ogni caso, di particolare valore se si considera il fatto che l'area è ormai divenuta stabilmente la seconda destinazione geografica per i prodotti venduti", si legge nella nota sui conti.Molto importante il risultato raggiunto in, con vendite pari a 7,1 milioni di euro nel primo semestre 2024, rispetto ai 3,6 milioni di euro del primo semestre 2023. Significativi anche i risultati conseguiti sui mercati quali l'(vendite per circa 1,4 milioni di euro), il(vendite per circa 0,2 milioni di euro) e l'Africa.