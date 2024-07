Intesa Sanpaolo, pioggia di revisioni al rialzo del target price da analisti

Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -su, dopo che ieri la più grande banca italiana ha alzato la guidance di utile 2024-25 da oltre 8 miliardi di euro a oltre 8,5 miliardi di euro (con il CEO Carlo Messina che ha indicato spazio per un ulteriore upside), in scia a una trimestrale più forte del previsto e segnalando ulteriore remunerazioni per gli investitori., che ha alzato il target price aper azione (da 4 euro) e confermato il "Buy", afferma che Intesa Sanpaolo "tratta a multipli che attraenti, in relazione all'elevata profittabilità attesa e a un business model in grado di garantire elevata visibilità sui target anche in contesti di mercato meno favorevoli di quelli attuali. Inoltre, con un dividend yield di circa il 10% a nostro avviso sostenibile nel tempo (a cui sommare eventuali ulteriori distribuzioni di capitale), continua a rappresentare un profilo rischio/rendimento attraente"., che ha alzato il target price aper azione (da 4,4 euro) e confermato il "Buy", parla di 5 ragioni per comprare le azioni di Ca' de Sass: si prevede che il NII rimanga elevato anche nel 2025; inflazione in calo, risparmi in aumento = aumenti delle fee; i costi dovrebbero rimanere stabili nonostante i maggiori investimenti; distribuzione "speciale" prevista per la fine dell'anno e più avanti; re-rating del multiplo P/E.Tra gli altri,ha incrementato il target price aper azione da 4,2 euro (Overweight confermato),ha incrementato il target price aper azione da 4,45 euro,ha incrementato il target price aper azione da 4,1 euro (Overweight confermato).Intanto, nella giornata odierna si muove verso il basso, che, con una discesa dello 0,33%. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 3,747 e successiva a quota 3,708. Resistenza a 3,913.