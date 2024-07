iVision Tech, ricavi a 8,3 milioni di euro nel primo semestre

iVision Tech

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e produzione di montature di occhiali da vista e occhiali da sole, ha chiuso ildel 2024 conpari a 8,3 milioni di euro. L'consolidato ammonta a 1,3 milioni, con un'incidenza pari al 14% su un valore della produzione di 9,3 milioni al 30 giugno 2024.L'consolidato, pari a 5,6 milioni al 30 giugno 2024, risulta in incremento rispetto a 2,7 milioni del 31 dicembre 2023. Questo aumento è principalmente dovuto al consolidamento delle recenti acquisizioni nonché agli investimenti effettuati in immobilizzazioni materiali durante il periodo considerato."I risultati del primo semestre sono positivi, in linea con le aspettative e i programmi di crescita del gruppo - ha commentato l'- Grazie anche alle acquisizioni fatte, il gruppo sta crescendo a ritmi molto importanti per il periodo. Questo andamento positivo non solo dimostra l'efficacia delle strategie adottate, ma conferma anche la solidità del nostro modello di business. Le acquisizioni recenti hanno giocato un ruolo cruciale nell'espansione del gruppo, permettendo di integrare nuove competenze e risorse che hanno contribuito a potenziare la nostra offerta e a migliorare l'efficienza operativa".