OPA Medica, offerente aumenta corrispettivo a 30 euro

Medica

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquistopromossa su, azienda attiva nel settore biomedicale e del MedTech e quotata su Euronext Growth Milan, l'offerente ha comunicato di averda 27 euro (cum dividend) a 30 euro (cum dividend) e, dunque, di 3 euro (+11,1%), per ciascuna azione portata in adesione all'offerta.La decisione di incrementare il corrispettivo "costituisce un ulteriore sforzo da parte dell'offerente nei confronti degli azionisti di Medica e conferma la piena convinzione dell'offerente in merito al progetto finalizzato al delisting", si legge in una nota. Il nuovo corrispettivo è da considerarsiIl nuovo corrispettivo incorpora undel 54,6% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni registrato alla data di riferimento (ossia il 18 aprile 2024).Ilè automaticamente prorogato di ulteriore un giorno di Borsa aperta. Pertanto, il periodo di adesione terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 5 agosto 2024.