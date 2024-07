Premio Driving Energy 2024 – Fotografia Contemporanea, Terna: "Record di iscrizioni"

(Teleborsa) - Ilrealizzato da Terna, registra un nuovo record di iscrizioni, il 20% in più rispetto alla precedente edizione: oltre 3.300 fotografi, di ogni età, provenienti da tutte le regioni italiane. Il tema proposto in questa edizione è. I fotografi sono stati invitati a interpretare le diverse forme di energia invisibile che, però, producono effetti visibili: un modo per celebrare, da una parte, il talento e l'unicità dell'artista, che riesce a vedere realtà che per molti non esistono, o non esistono ancora, e dall'altra l'impegno di Terna a rendere sempre più "invisibili" e sostenibili le proprie infrastrutture elettriche."La grande partecipazione al Premio – sottolineain una nota – conferma l'obiettivo del Gruppo di realizzare un progetto culturale sempre più ampio e rappresentativo del territorio italiano. I partecipanti hanno superato per la prima volta la soglia dei tremila, attestandosi a 3.337: si sono iscritti fotografi di tutte le generazioni, provenienti dalle 107 province del Paese, senza variazioni di rilievo rispetto alla distribuzione di genere (55% maschile e 44% femminile). Inoltre, grazie alla consolidata sinergia con il mondo accademico, avviata nell'edizione 2023 con l'introduzione della Menzione Accademia, risulta triplicata la partecipazione degli studenti che è passata dal 4% al 13% degli iscritti".– fa sapere Terna – è al lavoro per selezionare le, tra cui le cinque vincitrici, secondo criteri di qualità e aderenza al tema di quest'anno. I nomi dei finalisti selezionati saranno resi noti entro la prima metà di settembre, mentre i, giorno di inaugurazione dellache rimarrà aperta gratuitamente al pubblico fino al 13 ottobre.