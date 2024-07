Prysmian, Letter of Award per progetto da oltre 0,5 miliardi di euro in Spagna

Prysmian

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, ha ricevuto unaper un progetto di trasmissione di energia che collegherà l'con la terraferma spagnola. Il valore del progetto supereràPrysmian e Red Eléctrica, operatore della rete di trasmissione del sistema elettrico spagnolo, condurranno ledel contratto in esclusiva, con la firma prevista entro la fine del 2024.Prysmian sarà responsabile della progettazione, dell'installazione, del collaudo e della messa in funzione di(High Voltage Direct Current) da 250 kV MI, nonché diper le telecomunicazioni e il monitoraggio, che collegheranno l'isola di Maiorca con la rete elettrica spagnola continentale, coprendo sia la sezione sottomarina che quella terrestre."Prysmian ha rafforzato il suo ruolo di leader nello sviluppo delle interconnessioni grazie al secondo progetto nella penisola delle Baleari, mentre continuiamo a realizzare reti di trasmissione di energia sempre più efficienti e sostenibili nell'area del Mediterraneo - ha commentato- Realizzeremo questo progetto utilizzando la stessa consolidata tecnologia in cavo MI che è stata precedentemente implementata nell'installazione del progetto Penisola - Baleares 1. La Letter of award riflette anche il rapporto di lunga data con Red Eléctrica, poiché Prysmian si era già aggiudicata negli ultimi anni diversi progetti di interconnesione quali Ibiza-Formentera, Lanzarote-Fuerteventura, Tenerife - La Gomera e Ceuta-Peninsula".