TIM Brasil conferma forte crescita nel 2° trimestre e focus su qualità servizio

TIM

(Teleborsa) -(Gruppo) ha chiuso un secondo trimestre molto positivo, riportatosu anno) edsuperiore ai 500 milioni di euro, in crescita dell'è risultatoTali risultati sono statti ottenuti grazie al: mobile in crescita del 7,3% e TIM UltraFibra in aumento dell'8%.è stato raggiunto dall'a 31,2 reais (+6,8%).La controllata sudamericana del Gruppo TIM ha così superato le aspettative del mercato ed ha confermato il forte posizionamento sul 5G. Risultati che sono frutto di una strategia incentrata sui pilastri di un miglior servizio, una migliore rete e una migliore offerta.