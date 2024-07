Valtecne, CFO SIM conferma Buy: 2024 è anno di consolidamento

Valtecne

(Teleborsa) - CFO SIM ha confermato ilper azione) e la) sul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan che opera nel settore della meccanica di alta precisione per dispositivi medicali e applicazioni industriali, visto il potenziale upside del 25%.Gli analisti scrivono che Valtecne ha riportato ricavi sostanzialmente invariati su base annua e abbastanza in linea con le aspettative per l'esercizio, pur comprendendo un diverso mix di ricavi. In effetti, laha mostrato "" a doppia cifra su base annua, quasi interamente compensata dal continuo rallentamento della domanda che colpisce la divisione industriale, "probabilmente più profondo di quanto previsto all'inizio dell'anno".In attesa di ulteriori dettagli sulla redditività e sulla generazione di CF dopo la pubblicazione dei risultati completi sul primo semestre, il 23 settembre, CFO SIM haper Valtecne, anche se la divisione Medical Devices continua a fornire risultati impressionanti - si legge nella ricerca - Nel primo semestre 2024 Valtecne ha arricchito la propria offerta di prodotti entrando nel segmento Trauma e ha rafforzato le proprie attività commerciali partecipando a fiere ad hoc MedTech., con il management che sta attualmente esplorando diverse opportunità in segmenti del mercato dell'ortopedia in cui l'azienda ha ancora una presenza limitata".