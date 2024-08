Altea, Giovanni di Pascale acquista il 6,24% dall'azionista Cecilia Martucci

Altea Green Power

(Teleborsa) -, azienda quotata su Euronext Growth Milan e attiva nello sviluppo e realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabili, ha comunicato che l'dall'azionista Cecilia Martucci 1.080.000 azioni ordinarie Altea Green Power, pari alLe azioni sono state acquistate a termini e condizioni predeterminati da un accordo di separazione intercorso nell'aprile 2023 e il controvalore dell'operazione è stato definitivo in pari data. I titoli sono stati contestualmente, società appositamente costituita e interamente partecipata tramite Dxor Investments S.r.l. da Giovanni Di Pascale.L'di Altea Green Power è composto ora da Dxor Investments S.r.l. con il 54,98%, Dxor Investments 1 S.r.l. con il 10,00% e dal mercato con il 35,02%."Credo fortemente nella crescita futura di Altea Green Power, società che ho con orgoglio fondato nel lontano 2008, crescita che si lega intrinsecamente ad un passaggio molto importante, quello del translisting al mercato principale di Borsa Italiana, nel segmento STAR - ha commentato Di Pascale - Nasce da questo, che mi lega al top management e al team di Altea, la scelta di portare a compimento questa operazione. Il settore in cui operiamo, quello delle energie rinnovabili sta vivendo un momento molto dinamico e come Altea intendiamo sfruttare ogni opportunità di crescita per essere tra i protagonisti della transizione energetica in atto",