Haiki+, Giovanni Rosti nuovo Amministratore Delegato

Haiki+

(Teleborsa) -, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan (“EGM”), comunica che il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato in data odierna di cooptare, Giovanni Rosti nominandolo quale nuovo Amministratore Delegato della Società.La nomina di Rosti, si legge in una nota, fa seguito alle dimissioni dalla carica di Amministratore Delegato di Claudio De Persio ricevute in data odierna e alla remissione delle deleghe da parte dell’Amministratore Delegato dott. Raimondo.La Società, comunica che De Persio rimarrà all’interno del Gruppo e continuerà ad impegnarsi, in maniera ancora più dedicata, allo sviluppo del progetto di industrializzazione del perimetro di Haiki Cobat, principale ambito di crescita dell’intero Gruppo, mentre Raimondo continuerà a ricoprire il ruolo di amministratore non esecutivo della Società, oltre a continuare a guidare le divisioni Haiki Mines ed Haiki Recycling.In base alle informazioni disponibili, né Giovanni Rosti, né Claudio De Persio detengono azioni della società.