Freedom24: i sei titoli con dividendi promettenti su cui puntare tra estate e autunno

(Teleborsa) - Gli analisti di– società internazionale di broker online e unico broker europeo quotato al NASDAQ – hanno evidenziatoche gli investitori dovrebbero tenere d'occhio in virtù di solidi fondamentali, dividendi stabili e iniziative strategiche volte a sostenere il valore per gli azionisti:Johnson & Johnson è una realtà di spicco del settore sanitario, nota per il suo modello di business diversificato che comprende prodotti farmaceutici, dispositivi medici e prodotti sanitari di consumo. Questa varietà fornisce un solido sistema di entrate, contribuendo alla stabilità degli utili e alla generazione di flussi di cassa. L'impegno di J&J per l'innovazione e la presenza globale rafforzano ulteriormente il suo vantaggio competitivo. Con una distribuzione ininterrotta del dividendo al 3,3% e una storia di crescita dei dividendi che dura da oltre cinque decenni, J&J – secondo Freedom24 – rimane una scelta ottimale per gli investitori che cercano stabilità e affidabilità dei dividendi.Procter & Gamble si distingue nel mercato dei beni di largo consumo con un portafoglio di brand riconosciuti a livello mondiale nei segmenti della casa, della salute e della cura della persona. Il suo marchio solido e l'ampia rete di distribuzione contribuiscono a stabilizzare gli utili e il flusso di cassa e gli consentono di distribuire un dividendo del 2,3%. L'attenzione strategica dell'azienda all'efficienza dei costi alla brand innovation – sottolinea Freedom24 – favorisce la profittabilità e aumenta i ritorni per gli azionisti attraverso i dividendi, che sono stati in costante crescita per oltre sessant'anni, riflettendo l'impegno a restituire valore agli azionisti di fronte alle mutevoli dinamiche del mercato.Pfizer è una delle maggiori aziende farmaceutiche al mondo, nota per il suo ampio portafoglio di farmaci e vaccini innovativi. L'attenzione dell'azienda alla ricerca e allo sviluppo le conferisce la leadership in aree terapeutiche chiave, tra cui l'oncologia, i vaccini e le malattie rare. La solida catena di approvvigionamento e la presenza sul mercato globale di Pfizer sono alla base della crescita costante degli utili e della generazione di flussi di cassa, che garantiscono un dividendo affidabile del 5,8%. I recenti sviluppi nella tecnologia dei vaccini hanno rafforzato la fiducia degli investitori nel potenziale di guadagno a lungo termine e nella sostenibilità dei dividendi di Pfizer, rendendo la società una scelta interessante nel settore sanitario.Verizon Communications è un fornitore leader di servizi di comunicazione wireless e via cavo, che serve milioni di clienti in tutti gli Stati Uniti. L'ampia infrastruttura di rete e l'elevato tasso di fidelizzazione dei clienti forniscono una base di ricavi stabile che sostiene la politica dei dividendi della società. Gli investimenti strategici di Verizon nella tecnologia 5G e nei media digitali sono pensati per capitalizzare le tendenze emergenti dei consumatori e guidare la crescita futura. Con una storia di dividendi stabili al 6,3% e di disciplina finanziaria, Verizon – secondo Freedom24 – rimane una solida opzione per gli investitori che cercano una esposizione del loro portafoglio al settore delle telecomunicazioni.AbbVie è un'azienda specializzata in biofarmaceutica, concentrata su aree terapeutiche come l'immunologia, l'oncologia e la neurobiologia. Il prodotto di punta dell'azienda, Humira, rimane il farmaco più venduto a livello globale, contribuendo in modo significativo al flusso di entrate dell'azienda. Il solido portafoglio di farmaci innovativi e di acquisizioni strategiche di AbbVie diversifica ulteriormente il suo ventaglio di prodotti e sostiene le prospettive di crescita a lungo termine. Il forte flusso di cassa dell'azienda e l'impegno a restituire il capitale agli azionisti con un dividendo del 3,5%, – sottolinea Freedom24 – hanno reso AbbVie una scelta preferenziale tra gli investitori che cercano un'esposizione del loro portafoglio nel settore sanitario.Coca-Cola è leader mondiale nel settore delle bevande analcoliche con un portafoglio di prodotti iconici e una solida rete di distribuzione in oltre 200 Paesi. Le dimensioni dell'azienda, il patrimonio a livello di brand e la diversificazione dell'offerta le consentono di resistere alle fluttuazioni economiche, garantendo flussi di cassa e redditività stabili. L'attenzione di Coca-Cola per l'innovazione e le iniziative di marketing continuano a guidare la crescita e a rafforzare la sua posizione di mercato. Con oltre un secolo di distribuzione ininterrotta di dividendi, Coca-Cola – sottolinea Freedom24 – rimane una pietra miliare dei portafogli di dividendi, offrendo agli investitori un dividendo stabile del 3% e un potenziale di rivalutazione del capitale a lungo termine.