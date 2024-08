ING Italia, 63.000 nuovi clienti nel 1° semestre. 18 operazioni di finanza sostenibile

(Teleborsa) -ha acquisito, raggiungendo quota 1.255.000, incrementando raccolta, impieghi e masse gestite e amministrate. Confermato l'obiettivo di essere tra le banche leader nel digitale con un crescente utilizzo del mobile banking da parte dei clienti e un incremento delle transazioni digitali. Continua anche il potenziamento delle reti commerciali e dei punti vendita anche fisici.Nel(servizi alle grandi imprese), ING continua a sostenere l'economia del paese con nuove erogazioni per 616 milioni di euro, con. Il totale dei volumi relativi a operazioni di finanza sostenibile che ha visto il coinvolgimento di ING Italia nel primo semestre del 2024 è stato pari a 1,7 miliardi di euro.Ha annunciato inoltre di puntare a una crescita significativa dei ricavi nei prossimi 5 anni, adottando un approccio olistico alla clientela edtra cui Food & Agri, TMT (Tecnologia, Media e Telecomunicazioni) e Manufacturing e consolidando la presenza in settori come l'energia, l'immobiliare, il settore finanziario. Aprirà inoltre nuove posizioni per rafforzare lo staff.La, pari a 15,1 miliardi di euro al 30 giugno 2024, è in aumento del 12% rispetto all'anno precedente (a/a), mentre glihanno superato quota 14,7 miliardi (+9,3% a/a). Tra questi, continua la crescita importante dei prestiti personali, con 143 milioni di nuove erogazioni, il 69% in più a/a.Continua il trend positivo che ormai dura da 2 anni anche per le, che complessivamente hanno visto un incremento del 28% rispetto all'anno precedente (4,5 miliardi il totale al 30/06/24): sono circa 123.000 i clienti che hanno scelto ING come partner per gli investimenti, il 7% in più a/a.L'- che misura la qualità del portafoglio crediti - è pari al 2,07%, in calo di 11 punti base a/a, tra i più bassi nel settore bancario italiano.