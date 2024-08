ING, utile in calo nel 2° trimestre. Margine di interesse resiliente

ING

(Teleborsa) - Il gruppo bancario olandeseha registrato unnel 2Q2024 pari a 5.716 milioni di euro, in aumento del 2,4% su base trimestrale e sostanzialmente stabile rispetto al 2Q2023. L'incremento è stato trainato in particolare dalla dinamica di crescita sostenuta del Retail Banking e dalla continua buona performance del Wholesale Banking. Ilè stato pari a 3.830 milioni di euro, leggermente superiore rispetto al trimestre precedente, nonostante un impatto negativo in più di 91 milioni di euro dovuto all'asimmetria contabile nei mercati finanziari e nella Tesoreria. Ilè stato di 1.780 milioni di euro, rispetto a 2.155 milioni di euro nel 2Q2023 (-17,4%) e 1.578 milioni di euro nel trimestre precedente (+12,8%)."Nel secondo trimestre del 2024 abbiamo ottenuto- ha affermatodi ING - Abbiamo continuato a ottenere buoni risultati dal punto di vista finanziario e abbiamo mantenuto lo slancio commerciale durante i primi sei mesi dell'anno. I nostri risultati sono stati principalmente guidati da forti commissioni attive e da un reddito da interessi netto resiliente, supportato da un aumento dei volumi di prestiti e depositi dei clienti. Le nostre prestazioni sottolineano la nostra capacità di accelerare la crescita, aumentare l'impatto e fornire valore"."La nostranel secondo trimestre - ha aggiunto - Il numero di clienti primari mobili è cresciuto da 248.000 a 13,7 milioni, rappresentando l'88% della nostra base clienti primaria totale di 15,6 milioni. I principali contributori a questa crescita sono stati i Paesi Bassi, la Germania e la Spagna".