Pininfarina, assemblea approva modello monistico e nomina CdA

Pininfarina

(Teleborsa) - Nella giornata odierna si è svolta lche, in sede straordinaria, hafunzionale, in particolare, all’di amministrazione e controllo – caratterizzato dalla presenza di un Consiglio di Amministrazione, a cui compete la funzione di gestione, e di un Comitato per il Controllo sulla Gestione, costituito all’interno del Consiglio stesso, con funzioni di controllo – e alla revisione di alcune previsioni relative alla convocazione e allosvolgimento delle adunanze degli organi sociali.In sede ordinaria, alla luce dell’approvazione del nuovo testo di Statuto sociale e, quindi, dell’adozione del modello monistico di amministrazione e controllo, l’Assemblea ha inoltre, approvando, tra l’altro, ladi determinare in, di cui la maggioranza, pari a 6 membri, ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza richiesti dalla normativa applicabile oltre che dal Codice di Corporate Governance. Dei predetti 6 componenti indipendenti, 4 hanno inoltre dichiarato di essere in possesso dei requisiti per la nomina a componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione; 2 di loro hanno inoltre dichiarato di essere anche iscritti al Registro dei Revisori legali dei conti. Ladel Consiglio di Amministrazione è stata, fino all’Assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2026.Sono stati nominati amministratori(consigliere indipendente, già Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente),(già Amministratore Delegato del Consiglio di Amministrazione uscente),(consigliere indipendente, in possesso dei requisiti per la nomina a componentedel Comitato per il Controllo sulla Gestione)(consigliere indipendente, in possesso dei requisiti per la nomina a componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione e iscritta nel Registro dei revisori legali dei conti),(consigliere indipendente),(consigliere indipendente, in possesso dei requisiti per la nomina a componentedel Comitato per il Controllo sulla Gestione e iscritto nel Registro dei revisori legali dei conti). (che ha ottenuto il 93,092% dei partecipanti al voto), oltre a(consigliere indipendente, in possesso dei requisiti per la nomina a componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione) tratto dalla(la quale ha ottenuto il 6,908% dei partecipanti al voto).