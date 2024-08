Mundys, EBITDA semestrale sale a 2,8 miliardi di euro. Ricavi +8%

(Teleborsa) -, società attiva nel settore delle infrastrutture autostradali, aeroportuali e dei servizi legati alla mobilità, ha comunicato che i primi sei mesi del 2024 confermano una. In particolare, si registra: una forte crescita del traffico aeroportuale, con pieno recupero dei livelli del 2019 (+19,7% vs 1H2023 e +4,3% vs 1H2019); un costante miglioramento del traffico autostradale (+1,1% vs 1H2023).I dati economico-finanziari diffusi dalla società sono:a 4,5 miliardi di euro (+8% vs 1H 2023);a 2,8 miliardi di euro (+12% vs 1H 2023), supportato dalla crescita sia nel settore autostradale che aeroportuale;a 0,7 miliardi di euro (+1% vs 1H 2023);di Gruppo stabile a 32,4 miliardi di euro.Dal punto di vista della gestione del debito, vengono segnalati: l'di Mundys S.p.A. per 1,25 miliardi di euro in formato Sustainibility Linked-Bond, con riacquisto di 623 milioni dei 750 milioni di euro in scadenza nel 2025;di Mundys S.p.A.: 79% prestiti obbligazionari a tasso fisso e 66% del debito Sustainability-Linked (includendo la linea Revolving di 2 miliardi di euro).