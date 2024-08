Popolare del Frusinate, presidente cessa la carica dopo ispezione Bankitalia

(Teleborsa) - Nella seduta odierna del CdA diè stato consegnato il rapporto ispettivo della Banca d'Italia riguardante gli accertamenti avviati in data 15 febbraio 2024 e terminati il 18 giugno 2024. A conclusione di questo iter e in linea con la discontinuità rispetto al passato richiesta dalla Banca d'Italia, ilIn aggiunta, l'Autorità di Vigilanza ha richiesto di, ciò al fine di consentire alla Banca di intraprendere un più equilibrato percorso di sviluppo lungo un livello di rischio sostenibile.Alla luce dei rilievi dell'Autorità di Vigilanza, il Consiglio si è già attivato per predisporre tutte le azioni necessarie per adeguarsi alle prescrizioni ricevute, si legge in una nota. Assumerà le funzioni di presidente l'attuale vicepresidente