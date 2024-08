Roma Arte in Nuvola: torna a novembre la fiera d’arte moderna e contemporanea

Banca Ifis

(Teleborsa) -, ideata e diretta dacon la direzione artistica die giunta alla sua quarta edizione, continua a consolidare la sua posizione come una delle fiere d'arte più rilevanti in Italia e in Europa, grazie alla partecipazione di importanti realtà istituzionali, gallerie prestigiose e progetti speciali, innovativi e divulgativi di alto profilo.L’evento di quest’anno promette di attirare tra il 22 e il 24 novembre, presso la Nuvola di Fuksas all’EUR, un pubblico sempre più vasto e appassionato e di incidere positivamente sull’andamento globale del mercato dell’arte.Arte in Nuvola 2024 vede, infatti, già confermata la presenza di, con una significativa partecipazione sia nazionale (presenti espositori di Napoli, Catania, Pescara, Sorrento, Scicli, Avellino, Nuoro, Modica e San Pantaleo) sia internazionale. E tra le grandi novità, la partecipazione delche promuoverà con il Ministero della Cultura e l’Ambasciata del Portogallo in Italia la Collezione Statale d’arte Contemporanea con una selezione di opere curata da Sandra Vieira Jürgens. Inoltre verrà allestita una mostra dedicata a, artista astratto riconosciuto tra Europa, Stati Uniti e Giappone.La fiera,rappresenta un momento di aggregazione delle eccellenze artistiche contemporanee, con la partecipazione degli artisti più in ascesa e degli addetti ai lavori più influenti tra collezionisti, venditori e mercanti.: dal, con la partecipazione di alcune delle sue istituzioni museali e culturali più rappresentative come lae il, l’, lae il, fino alla. Si riconferma come main sponsorcon la sua interessante proposta rivolta all’arte. Partner ufficiale di comunicazione: HF4 communication.L’appuntamento a lungo atteso nella Capitale, che si propone di inglobare leha dunque tutte le carte in regola per rilanciare ulteriormente il settore dell’arte.Dal report annuale di, emerge che il mercato dell’arte è sempre più forte rispetto ai livelli pre-pandemici, e solo l’anno scorso ha chiuso con unIn questo senso le fiere rimangono cruciali per il posizionamento delle gallerie, nonostante le importanti sfide finanziarie e operative a cui sono sottoposte: stando ai dati raccolti e diffusi nel rapporto di Art Basel e UBS, infatti, ile mostra un buon livello di ottimismo per il futuro.Per questo motivo, forte del successo dello scorso anno convuole imporsi come la più importante vetrina tra le fiere internazionali di arte moderna e contemporanea.