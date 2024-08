ESI, marginalità in netta crescita nel primo semestre

ESI

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato delle energie rinnovabili, ha chiuso il primo semestre del 2024 con unpari a 12,14 milioni di euro, risulta in crescita rispetto al semestre precedente (9,94 milioni di euro). L', pari a 1,38 milioni di euro, registra un'importante crescita rispetto al semestre precedente, in cui era negativo per 1,08 milioni di euro. L'EBITDA Margin risulta essere pari a +11,35% rispetto al -10,87% del semestre precedente.Laal 30.06.2024 risulta essere cash negative per 0,71 milioni di euro, in miglioramento rispetto al 31.12.2023 (cash negative per 0,81 milioni di euro), rispetto all'esercizio precedente si è verificato un aumento delle disponibilità liquide e dei debiti verso istituti di factoring per anticipo contratti per 1,30 milioni di euro."I risultati del primo semestre 2024 sono il frutto delleda ESI nel 2023 - ha commentato il- Nello scorso esercizio la società ha subito una perdita principalmente a causa del rallentamento nell'acquisizione di nuovi progetti, dovuto ad una scelta intenzionale di ESI, che ha preferito concentrarsi su progetti con margini di profitto più elevati, puntando a una crescita sostenibile e solida nel lungo periodo. Al 30 giugno 2024, ilresiduo ammonta a 44,14 milioni di euro. Questo portafoglio ordini consente di affrontare con fiducia la fine del 2024. Inoltre, la società è in fase di negoziazione per ulteriori contratti con operatori energetici di livello internazionale, il che promette di rafforzare ulteriormente la posizione di ESI sul mercato".