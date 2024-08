Investindustrial entra nel gruppo degli impianti audio RCF

(Teleborsa) - Global Sound Technologies Participations, società il cui capitale sociale è indirettamente detenuto dal fondo Investindustrial, ha finalizzato un accordo per investire in RCF Group, leader italiano nella progettazione, produzione e commercializzazione di prodotti e sistemi per l'audio professionale su scala globale.RCF Group è, attraverso il suo portafoglio di marchi, uno dei principali operatori a livello globale nel mercato degli altoparlanti professionali, con una proposta di prodotti ampia e diversificata. Il Gruppo produce altoparlanti professionali e sistemi per concerti e per grandi installazioni come stadi e arene, altoparlanti portatili per piccoli eventi e per installazioni di medie dimensioni, oltre che altoparlanti che vengono installati in strutture ricreative, commerciali e pubbliche.Nel 2023 il Gruppo ha realizzato undi circa 250 milioni di euro, di cui la maggior parte generato all’estero, servendo circa 5.500 clienti in più di 130 paesi. RCF ha circa 600 dipendenti e sette stabilimenti in tutto il mondo tra Italia, Albania, Stati Uniti e Messico.RCF è guidato da un management team forte e coeso, che lavora insieme da diversi anni, ha ottenuto significativi successi nella crescita del Gruppo e continuerà a ricoprire un ruolo chiave nello sviluppo futuro dell’attività. Arturo Vicari e Alfredo Macchiaverna, in particolare, continueranno a rivestire i ruoli di Amministratore Delegato e di Presidente del Consiglio di Amministrazione.Attraverso questa partnership, Investindustrial, le famiglie azioniste ed il management intendono accelerare ulteriormente la crescita internazionale di RCF a livello organico e tramite acquisizioni, con particolare focus sull’espansione in Asia, Medio Oriente ed America.