Moda e industria tessile: da Ecomondo la vera sfida per il futuro sostenibile del settore

Italian Exhibition Group (IEG)

(Teleborsa) - Con un fatturato di oltre 102 miliardi di euro nel 2023, circa 60mila imprese, 600mila addetti e un'incidenza del 4% del PIL nazionale, di cui il 90% è generato dall'export, l'industria della moda rappresenta il terzo settore manifatturiero dell'Italia. Tuttavia, il comparto tessile è anche uno di quelli con il maggior impatto ecologico: a livello globale è la seconda industria più inquinante dopo quella petrolifera, consumando ogni anno 93 miliardi di metri cubi d'acqua, ed è responsabile del 20% dell'inquinamento delle acque potabili della Terra e del 10% delle emissioni di CO2. In occasione delper discutere della crisi del comparto tessile e delle possibili soluzioni,– la manifestazione leader nel bacino mediterraneo per il settore della green e circular economy, che si terrà alla fiera di Rimini dal 5 all'8 novembre prossimi, organizzata da– si offre come hub di confronto per affrontare tematiche legate alle sfide ambientali che la filiera tessile si trova a fronteggiare.Una delle maggioriè, infatti, la. A livello globale meno dell'1% dei rifiuti tessili viene riciclato. Gran parte di questi rifiuti viene esportato e finisce in grandi discariche in Asia, Africa e Sud America. Insecondo i dati Ispra, nel 2022 sono state, con una media di circa 2,7 kg per abitante di cui solo il 22% viene raccolto per il riutilizzo o il riciclo.All'introduzione, da parte dell'Unione Europea, deiper i prodotti tessili, che obbligheranno i produttori a coprire i costi della gestione dei rifiuti tessili, e l'obbligo di raccolta differenziata per i prodotti tessili dal 2025, bisognerebbe infatti affiancare soluzioni normative, infrastrutturali e tecnologiche per una transizione del comparto verso un modello di produzione circolare e sostenibile.Un possibile incentivo alla circolarità del settore potrebbe derivare dall'introduzione di, da una eventuale deroga alla normativa REACH e al regolamento attuale, per facilitare la gestione del fine vita di questi materiali evitando la dispersione di rifiuti.­­­saranno discusse in occasione diche grazie alle proposte di innovazione e dialogo delun'area tematica dedicata alla sostenibilità nel mondo della moda, affronterà anche le criticità ambientali del comparto tessile. Tra le iniziative di questa edizione spicca, infatti, il, che sarà al centro deldove esperti del settore discuteranno di modelli di raccolta differenziata, tecnologie di selezione e riciclo, ecodesign, blockchain e passaporto digitale nel settore tessile. Particolare attenzione sarà dedicata all'aggiornamento del quadro normativo e alle criticità tecnologiche del riciclo tessile.