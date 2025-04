A Roma la II edizione di IGE, imprese e istituzioni a confronto su futuro sostenibile del gioco

(Teleborsa) - Il futuro sostenibile del gioco. È il tema della seconda edizione dell’, l’appuntamento dedicato all’approfondimento delle principali tematiche che interessano il settore del gioco pubblico.Secondo, President & co-founder di Gn Media, questa "non è solo una vetrina per l’industria del gioco, ma è anche e soprattutto un cantiere, dove costruire il settore del futuro, guidati dall’innovazione tecnologica che da sempre rappresenta il motore del cambiamento nel gaming. Dai numeri e dalla qualità dei contributi di questa seconda edizione è evidente il raggiungimento di tutti gli obiettivi, nonostante la loro complessità. - continua - Come testimoniano le partnership di spicco, con aziende e organismi di fama mondiale, con le principali Università italiane e internazionali, oltre alla presenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, accompagnate dalla partecipazione di molte altre istituzioni, da Agcom al Coni, passando per la Lega Calcio e altri ancora. Il futuro del gioco pubblico è già iniziato".Istituzioni, industria, rappresentati del mondo accademico e stakeholder nazionali e internazionali: sono stati protagonisti dell’evento che si è tenuto a Roma, presso il Salone delle Fontane.Laemerge come sfida strategica e trasversale, che chiama in causa l’intero ecosistema del gioco pubblico: non solo gli operatori del settore, ma anche i decisori politici, le autorità di regolazione e i soggetti istituzionali. In questo contesto, l’IGE si configura come una piattaforma privilegiata per favorire il dibattito in un momento in cui il processo di riforma si trova in una fase particolarmente significativa."Il Senato sta attualmente lavorando a una riforma riguardante la regolamentazione del gioco. È fondamentale superare il concetto di distanza fisica, passando invece a una nuova prospettiva che consideri la distanza giuridica. È molto più importante stabilire limiti per i giocatori che tendono a esagerare, piuttosto che imporre divieti irrazionali. Un secondo aspetto cruciale riguarda la partecipazione al gettito, che attualmente è interamente erariale, per cui è necessario promuovere un coinvolgimento più attivo da parte degli enti territoriali. Ciò consentirà di prendere decisioni più allineate alle reali esigenze del settore", ha sottolineato, Presidente della Commissione Finanze del Senato."L’incontro di oggi rappresenta un'opportunità fondamentale per esaminare le problematiche del settore e individuare sfide e proposte. È importante creare un momento di confronto per tutti gli operatori del comparto. - ha spiegato, Direttore Centrale Giochi, Agenzia Dogane e Monopoli - Ci auguriamo che il nostro futuro, come ribadito dallo slogan di oggi, possa essere sostenibile. È essenziale, però, che lo costruiamo insieme".