Tyson Foods, balzo dell'utile nel terzo trimestre

Tyson Foods

(Teleborsa) -, multinazionale americana che opera nel settore alimentare, ha comunicato che lesono aumentate dell'1,6% a 13,35 miliardi di dollari nel terzo trimestre del suo esercizio, rispetto alle stime degli analisti di 13,24 miliardi di dollari. L'è stato di 491 milioni di dollari, in aumento del 174% rispetto all'anno precedente, mentre l'è stato di 87 centesimi per azione, in aumento del 480% rispetto all'anno precedente e superiore alle stime del mercato di 65 centesimi."Le nostre azioni disciplinate e la nostra attenzione ai fondamentali hanno portato a un'inversione di tendenza positiva della nostra attività - ha affermatodi Tyson Foods - Nel terzo trimestre, abbiamo registrato il reddito operativo rettificato più alto degli ultimi sette trimestri, generando al contempo un forte free cash flow. Guardando al futuro, continueremo a impegnarci per essere i migliori operatori della categoria, a promuovere l'efficienza, a valorizzare il nostro portafoglio, a conquistare clienti e consumatori e a essere disciplinati nell'impiego del nostro capitale".