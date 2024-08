FILA, utile semestrale normalizzato sale a 32 milioni di euro. CMD a novembre

FILA

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella vendita di articoli per le arti visive e plastiche, ha chiuso ilconpari a 333,3 milioni di euro, mostrando un calo del -5,2% rispetto al primo semestre 2023, ovvero pari al -3.5% su base organica al netto di effetti cambio. L'è stato pari a 70,8 milioni di euro, mostrando un incremento del +5,6%. Le attività in Russia e nella Repubblica Dominicana hanno avuto un EBITDA Normalizzato IFRS 16 negativo per un totale di 1,2 milioni di euro, e al momento tali attività sono sostanzialmente non operative.L'è pari a 32 milioni di euro, in crescita rispetto ai 23,7 milioni di euro nello stesso periodo dell'anno precedente (con DOMS). Il risultato è stato ottenuto grazie a minori, che sono calati da 20,8 nel 2023 a 11,3 milioni di euro nel 2024, per effetto del minore indebitamento e minori effetti cambio. La società segnala che il contributo all'utile della partecipazione in DOMS (1,4 milioni di euro per il 30,6%) è stato recepito solo per i primi 3 mesi del 2024 perché la società riporta i dati al 31 marzo 2024."I risultati del Gruppo nel primo semestre del 2024, oltre che di generazione di free cash flow - ha commentato l'- L'EBITDA di gruppo è aumentato del 5,6% rispetto al primo semestre dell'anno scorso, ed abbiamo migliorato la marginalità negli Stati Uniti, Europa e Centro-Sud America. Anche il Free Cash Flow to Equity mostra un miglioramento di quasi 8 milioni di euro rispetto al primo semestre dell'anno scorso, ove l'esercizio 2023 ha generato oltre 60 milioni di euro. Con riferimento ai Ricavi, Europa e Messico proseguono i trend di crescita del primo trimestre, e il Nord America ha iniziato a recuperare il deficit avuto nel trimestre precedente, dovuto all'implementazione del modulo SAP Extended Warehouse Management (EWM) nel mese di marzo"."I dati positivi approvati oggi mi rendono- ha aggiunto - Rimane confermato il target di Ricavi, stabili rispetto al 2023, mentre siamo in grado di prevedere un EBITDA IFRS 16 in crescita mid-single digit. Inoltre, indichiamo che la generazione di Free Cash Flow to Equity sarà tra 40 e 50 milioni di Euro. Con riferimento a DOMS, i risultati dell'esercizio fiscale chiuso a marzo 2024 hanno mostrato un aumento del 26,8% dei Ricavi e del 46,1% dell'EBITDA e hanno dato una forte spinta all'andamento borsistico in India, ove DOMS è cresciuta del 79% da inizio anno. La partnership tra FILA e DOMS - che rappresenta un tassello fondamentale - permette di generare forti sinergie industriali e commerciali e rappresenta un vantaggio competitivo per il Gruppo"."Avendo consuntivato un primo semestre 2024 in linea con le nostre aspettative, sono lieto di annunciare che terremo unil 12 novembre 2024, insieme ai risultati del terzo trimestre 2024, al fine di illustrare ai mercati un aggiornamento della nostra strategia industriale, commerciale e finanziaria per il prossimo futuro", ha concluso.