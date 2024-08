Credem, Equita incrementa target price e conferma Buy

Equita

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (+2%) ilsu, confermando la", dopo la pubblicazione della semestrale e la call con gli analisti Tra i, margine d'interesse 2024 è atteso più vicino ai livelli del 2023; livello complessivo di DPS del 2023 (0,65 euro per azione o yield 7%) potrebbe essere il punto di partenza, con possibilità di ulteriore miglioramento per il 2024; costo del rischio 2024 è atteso sui livelli del FY23; non si registrano segnali significativi di deterioramento del credito; si prevede un ulteriore miglioramento della raccolta netta gestita nei prossimi mesi.Il broker ha quindi aggiornato le stime, principalmente per catturare: i) un maggior margine d'interesse; ii) maggiori commissioni; iii) un minor costo del rischio. Sul 2024-25-26 stima ora un utile a 567-474-447 milioni di euro. "La banca resta", si legge nella nota.