Gruppo BCC Iccrea, risparmio gestito a 26 miliardi di euro: +10% nel primo semestre

(Teleborsa) - Ilha chiuso il primo semestre 2024 con risultati commerciali "positivi" grazie alla "crescita dei volumi e al forte impulso delle relazioni delle 114 BCC con i loro territori di riferimento". In particolare, il significativo incremento di oltre 5 miliardi della raccolta complessiva è stato sostenuto dalla crescita delche è passato da 23,5 miliardi a 26 miliardi tra gennaio e giugno 2024, registrando un incremento del 10% in sei mesi. La dinamica commerciale positiva del semestre è stata anche confermata dall'incremento di 5,2 miliardi del prodotto bancario lordo."La positiva dinamica del risparmio gestito evidenzia la crescente capacità delle 114 Banche del nostro Gruppo di affiancare la loro clientela sul fronte previdenziale, assicurativo e degli investimenti - ha commentatodel Gruppo BCC Iccrea - L'aumento dei volumi e il rafforzamento delle relazioni con il mercato testimoniano inoltre il loro ruolo rilevante nel sostenere l'economia dei territori, con quote che sono risultate in crescita in tutti i comparti, in particolare nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato e del turismo".