Italo presenta il bilancio di sostenibilità del 2023

(Teleborsa) -presenta il, evidenziando importanti risultati inTra le principali novità: l’ottenimento di un, destinato al rifinanziamento di prestiti precedenti e all’espansione della flotta di treni elettrici di ultima generazione.L'azienda Italo ha registrato unarispetto al 2022. Di questi, il 96% è stato avviato a recupero e il 60% è stato differenziato, dimostrando un forte impegno verso l'economia circolare e la sostenibilità ambientale. Ha ottenuto il, distinguendosi per l'efficienza e la cura del servizio clienti. Italo continua a investire nella sicurezza dei passeggeri con iniziative come l'installazione di defibrillatori e filtri HEPA a bordo dei treni, per garantire un ambiente salubre e sicuro. Nel 2023, Italo ha fornitoai suoi dipendenti e assegnato 30 borse di studio per i loro figli. L’azienda ha dedicato oltre 50 ore di formazione per ogni dipendente, promuovendo lo sviluppo delle competenze professionali e operative. Inoltre, Italo ha avviato, tra cui il finanziamento di una borsa di studio per un giovane ricercatore AIRC e il supporto alla Fondazione Telethon attraverso il progetto "Come a Casa". Lo si legge in una nota.ha dichiarato: "Pensiamo che la sostenibilità sia essenziale per crearee assicurare une una crescita equa per l'Italia e le comunità locali". L’azienda si impegna a gestire responsabilmente l’impatto della sua attività lungo l’intera catena del valore, in linea con le direttive europee sulla sostenibilità.Nel 2023, Italo ha anche, espandendo la sua offerta di mobilità integrata e migliorando la copertura del trasporto passeggeri su gomma in tutto il territorio nazionale. Grazie a una governance attenta e proattiva, Italo continua a promuovere un modello di business sostenibile e orientato al futuro.