Lyft, guidance deludente dopo secondo trimestre in utile

Lyft

(Teleborsa) -, concorrente di Uber nel settore ride sharing, ha chiuso ildel 2024 condi 4 miliardi di dollari, in aumento del 17% anno su anno. Idi 1,4 miliardi di dollari sono aumentati del 41% anno su anno. L'rettificato è stato di 102,9 milioni di dollari rispetto ai 41,0 milioni di dollari nel Q2'23, con il margine EBITDA rettificato in percentuale sulle prenotazioni lorde che è stato del 2,6% a confronto con l'1,2% nel Q2'23.L'è stato di 5,0 milioni di dollari, rispetto alla perdita netta di 114,3 milioni di dollari nel Q2'23. L'utile netto include 89,9 milioni di dollari di compensi basati su azioni e relative spese fiscali per il libro paga."Per oltre un anno ci avete sentito dire che l'ossessione per il cliente guida la crescita redditizia - ??ha affermato il- Nel secondo trimestre abbiamo mantenuto le promesse e autisti e passeggeri stanno scegliendo Lyft in numeri record"."La nostra piattaforma sta crescendo in modo molto sano, come dimostrato dalla solidità dei nostri risultati finanziari, tra cui una solida generazione di flussi di cassa e un utile netto - ha affermato il- Abbiamo avuto un secondo trimestre forte con oltre cento milioni di dollari di EBITDA rettificato e abbiamo un solido slancio entrando nella seconda metà dell'anno".Ledel terzo trimestre 2024 sono: Gross Bookings di circa 4-4,1 miliardi di dollari (rispetto consensus di 4,13 miliardi di dollari, secondo dati LSEG); EBITDA rettificato di 90-95 milioni di dollari e un margine EBITDA rettificato (calcolato come percentuale delle prenotazioni lorde) di circa il 2,3% (rispetto ad attese per 104,3 milioni di dollari).