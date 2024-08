MIMIT: bollinato Ddl Concorrenza, primi interventi su Startup

(Teleborsa) - Bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato il Disegno di Legge annuale per il Mercato e la Concorrenza (DDL Concorrenza),che contiene, tra l’altro, primi interventi ad hoc per le Startup innovative, altri seguiranno con successivi provvedimenti.Ne dà notizia il MIMIT in una nota spiegando che in questo ambito, il DDL Concorrenzala previsione che, per definire al meglio il perimetro delle startup innovative italiane e che necessitano di supporto, entro il secondo anno di iscrizione al registro la startup innovativa dovrà disporre di un capitale sociale di almeno 20.000 euro e impiegare almeno un dipendente; precisazioni alla definizione di incubatore certificato; introduzione di un credito d’imposta per le somme investite dagli incubatori certificati direttamente e indirettamente nel capitale sociale delle startup innovative; disposizioni per favorire l’investimento istituzionale e privato nelle startup innovative.Si trattaNel Disegno di legge di bilancio 2025, saranno incluse – compatibilmente con le esigenze di bilancio –l’Unità di Missione per l’ecosistema dell’innovazione presso il MIMIT con il compito di promuovere e coordinare l’ecosistema dell’innovazione e delle startup italiane; misure a supporto dell’investimento nei Piani di Risparmio e degli investimenti delle Casse di previdenza e dei Fondi pensione, rifinanziamenti di fondi esistenti, integrazioni ai visti per ingresso e soggiorno per gli investitori. Tale complesso di misure si aggiunge alle agevolazioni fiscali in favore delle startup e delle PMI Innovative in corso di introduzione con la proposta di legge già approvata dalla Camere dei Deputati e in corso di approvazione da parte del Senato della Repubblica.Infine,7 maggio 2019 “Attuazione degli incentivi fiscali all'investimento in startup e PMI innovative”.In questo contesto,del Made in Italy un gruppo di lavoro coordinato dal Gabinetto del ministro Adolfo Urso, assieme alla Segreteria Tecnica e la DG Politica Industriale.Il Gruppo di lavoro, anche alla luce dell’attuale evoluzione del mercato dell’innovazione, si è occupato delle attività di revisione, aggiornamento e razionalizzazione della normativa con il coinvolgimento diretto degli attori dell’ecosistema dell’innovazione