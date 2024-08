Pininfarina, confermati Lucia Morselli Presidente e Silvio Pietro Angori Amministratore Delegato

Pininfarina

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione dellaha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione e valutato, tra l’altro, la sussistenza dei requisiti di indipendenza adottato dal Comitato per la Corporate Governance in capo ai Consiglieri Lucia Morselli, Pamela Morassi, Manuela Monica Danila Massari, Sara Dethridge, Massimo Miani e Salvatore Providenti, valutando quindi positivamente la composizione dell’organo amministrativo, composto in maggioranza (6 su 10) da amministratori indipendenti.I Consiglieriquale Presidente del Consiglio di Amministrazione (senza incarichi esecutivi) e Amministratore Delegato (Chief Executive Officer); Silvio Pietro Angori è stato altresì nominato Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.Infine, il Consiglio di Amministrazione hacostituito da n. 3 (tre) componenti, in carica per il triennio 2024-2026, nelle persone di Salvatore Providenti, quale Presidente, Massimo Miani e Manuela Monica Danila Massari.