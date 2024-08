Piovan, nel semestre utile netto adjusted sale a 22,9 milioni

Piovan

(Teleborsa) -archivia il primo semestre 2024 con un totale die altri proventi consolidati pari a 287,5 milioni, in riduzione dello 0,9% rispetto al 30 giugno 2023 (-3,7% a parità di perimetro di consolidamento.L' Adjusted EBITDA consolidato è pari a € 38,8 milioni (13,5% del totale ricavi e altri proventi) in crescita del 3% rispetto al 30 giugno 2023 (13,4% del totale ricavi e altri proventi a parità di perimetro di consolidamento).Il(EBIT) consolidato, escludendo gli effetti della Purchase Price Allocation (“PPA”) di IPEG e della PPA provvisoria di NuVu, è pari a € 33,3 milioni (11,6% del totale ricavi e altri proventi), in aumento rispetto a € 32,5 milioni al 30 giugno 2023 (+2,4%).Ilconsolidato si attesta a € 22,9 milioni (con un’incidenza sul totale ricavi e altri proventi del 8,0%), in aumento di € 2,2 milioni (+10,6%) rispetto al 30 giugno 2023.Laconsolidata negativa si attesta a € 56,9 milioni. Escludendo gli effetti dell’applicazione dell’IFRS 16, la posizione finanziaria netta consolidata negativa al 30 giugno 2024 si attesterebbe a € 38,5 milioni.