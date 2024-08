Novavax taglia stime su ricavi per minori vendite di vaccino COVID

Novavax

(Teleborsa) -, società di biotecnologie statunitense che si concentra sullo sviluppo di vaccini, ha chiuso ildel 2024 con untotale di 415 milioni di dollari, rispetto ai 424 milioni di dollari nello stesso periodo del 2023 (inferiori alla media delle stime degli analisti di 458,6 milioni di dollari, secondo dati LSEG). L'è stato di 162 milioni di dollari, rispetto a 58 milioni di dollari nello stesso periodo del 2023. L'di 99 centesimi ha mancato le stime degli analisti, che si aspettavano 1,64 dollari."Questo è un momento entusiasmante per Novavax e ci siamo concentrati intensamente sull'evoluzione del nostro modello operativo per sfruttare i nostri principali driver di valore - ha affermato il- Intendiamo guidare il valore futuro per l'azienda non solo attraverso la partnership con Sanofi, ma anche attraverso la nostra combinazione in fase avanzata e le risorse per l'influenza. Abbiamo in programma die di sfruttare sia la pipeline che la nostra comprovata tecnologia per guidare ulteriori partnership e accordi e, in definitiva, generare un valore significativo e a lungo termine per i nostri azionisti".Novavax hadi ricavi totale per l'intero anno a 700-800 milioni di dollari, da 970-1.170 milioni di dollari, che aveva fornito a maggio dopo l'accordo con