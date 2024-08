Hargreaves Lansdown, accordo per acquisizione e delisting da 5,4 miliardi di sterline

Hargreaves Lansdown

(Teleborsa) - Gli amministratori indipendenti die il consiglio di amministrazione di Harp Bidco (consorzio guidato da CVC Advisers) hanno raggiunto un. Ogni azionista della società inglese di servizi finanziari avrà diritto a ricevere per ogni azione 1.140 penny in contanti, composti da: corrispettivo in contanti di 1.110 penny per azione e un dividendo di 30 penny per azione in relazione all'esercizio finanziario conclusosi il 30 giugno 2024. L'offerta in contanti valuta l'intero capitale azionario aGli investitori considerano Hargreaves Lansdown "e un forte scopo nell'attraente mercato patrimoniale del Regno Unito". Si prevede che la società trarrà vantaggio da numerosi venti favorevoli nel prossimo decennio, guidati da una maggiore responsabilità individuale per i risparmi, libertà pensionistica, una popolazione che invecchia, un'ulteriore digitalizzazione del processo patrimoniale, la crescente importanza dei dati e attività guidate dall'intelligenza artificiale.Una trasformazione della scala che il consorzio prevede come appropriata richiede però investimenti, in particolare nella piattaforma tecnologica per posizionare Hargreaves Lansdown per offrire ai propri clienti canali digitali intuitivi, percorsi clienti stimolanti (sia online che tramite l'Helpdesk) e prodotti finanziari differenziati. Tuttavia, per realizzare una tale trasformazione, "saranno necessari cambiamenti, investimenti, tempo per implementare completamente e tempo affinché i benefici si riflettano nelle future prestazioni finanziarie" di conseguenza si procederà a un(una sussidiaria interamente controllata da ADIA) "vantano tutti una solida esperienza nell'impiego di capitale, competenze nell'accelerazione e nella realizzazione di trasformazioni complesse e una vasta esperienza negli investimenti in società di servizi finanziari regolamentate a livello globale e nel Regno Unito", si legge in una nota.