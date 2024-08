IEG, Equita incrementa target price e conferma Buy

Equita

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 5,7 euro) ilsu(IEG), società quotata su Euronext Milan e leader in Italia nell'organizzazione di eventi fieristici internazionali, confermando lasul titolo a "" dopo un secondo trimestre coerente alle attese e la revisione al rialzo della guidance 2024.I principali spunti dalla conference call, secondo gli analisti, sono stati che: la revisione della guidance operativa è legata ad un(Ecomondo è già sold out incluso le nuove aree nei padiglioni temporanei); il business congressuale ha registrato un calo nel 1H per effetto del calendario eventi (nel 1H23 c'erano due congressi rilevanti) ma il management è confidente di vedere un solido recupero di fatturato 2H grazie ad un calendario eventi favorevole; nei prossimi trimestri, IEGtra eventi acquisiti, geocloning e eventi ideati da zero."La storia continua a piacerci così come pensiamo che iloffrendo ulteriore potenziale upside sui numeri - si legge nella ricerca - Apprezzabile il solido track record del management nell’implementazione della strategia di crescita e nel centrare i target annunciati al mercato".