illimity Bank, Equita abbassa target price e conferma Hold

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (-4%) ilsu, gruppo bancario fondato da Corrado Passera e quotato su Euronext STAR Milan. Il broker ha aggiornato le stime 2024/26 principalmente per riflettere: (i) un outlook più cauto a livello di NII (-5% in media); (ii) una riduzione dei costi operativi (-5% in media); (iii) un aumento del costo del rischio, alla luce delle indicazioni emerse negli ultimi trimestri. Stime di utile netto 2024/26 a 48/63/80 milioni di euro (da 55/70/0 milioni di euro precedenti)."In attesa della presentazione del piano industriale a fine anno e considerando (i) il contesto di mercato non ottimale per il business model; (ii) la progressiva sostituzione del business NPL con quello asset-based financing (in fase di ramp-up e non ancora a regime); e (iii) valutazioni vicine al nostro fair value,", si legge nelle ricerca.