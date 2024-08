BT Group, l'indiana Bharti acquista il 24,5% da Altice

BT Group

(Teleborsa) - La conglomerata indianaha raggiunto undel capitale azionario di, colosso britannico delle telecomunicazioni, da, società dell'imprenditore francese-israeliano Patrick Drahi."Accogliamo con favore gli investitori che riconoscono il valore a lungo termine della nostra attività e questa portata di investimento da parte di Bharti Global è une nella nostra strategia", ha commentato Allison Kirkby, CEO di BT Group."BT ha goduto di una lunga collaborazione con Bharti Enterprises e sono lieto che condividano la nostra ambizione e visione per il futuro della nostra attività - ha aggiunto - Hanno unae non vedo l'ora di collaborare in modo continuo e positivo con loro nei mesi e negli anni a venire".Drahi ha acquistato per la prima volta una quota di BT nel 2021, ma il gruppo Altice è ora sottoposto a crescenti pressioni per vendere assetBharti acquisirà unadel 9,99%, prima di acquisire il restante 14,51% in seguito ad approvazioni normative.