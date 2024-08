Exor avvia seconda tranche di buyback per 250 milioni di euro

Exor

(Teleborsa) -, holding quotata su Euronext Amsterdam e controllata dalla famiglia Agnelli, ha annunciato la sua intenzione didi azioni annunciato il 13 settembre 2023 per l'importo rimanente fino a(per ridurre il capitale sociale di Exor in linea con l'annuncio fatto il 13 settembre 2023).La società avvierà il 12 agosto 2024 ladi acquisti fino a 125 milioni di euro, che dovrebbe essere completata entro novembre 2024, o prima se l'importo massimo è raggiunto. La seconda tranche segue ladi acquisti fino a 125 milioni di euro annunciata il 15 aprile 2024 e completata il 1° luglio 2024.A oggi, la società6.124.471 azioni ordinarie in portafoglio.