(Teleborsa) - Gira al rialzo il prezzo del gas naturale sulla piazza di Amsterdam e si porta su nuovi massimi dagli ultimi otto mesi. A spingere in avanti le quotazioni contribuisce l'attacco ucraino a sorpresa in territorio russo, che fa preoccupare per le forniture di gas che attraversano l'Ucraina.I contratti future sul mese di settembre si sono spunti oltre 3 punti percentuali superando quota 41 euro al MWh, dopo un avvio in calo sotto quota 40 euro.