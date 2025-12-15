Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 19:55
25.134 -0,25%
Dow Jones 19:55
48.373 -0,18%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 14/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 14 dicembre

La giornata del 14 dicembre chiude piatta per il cambio Euro / CHF, che riporta un +0,12%.

Nel breve periodo, l'Euro nei confronti del Franco Svizzero presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 0,9354 e supporto a 0,9327. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 0,9381.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
