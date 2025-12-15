Analisi Tecnica: EUR/CHF del 14/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 14 dicembre
La giornata del 14 dicembre chiude piatta per il cambio Euro / CHF, che riporta un +0,12%.
Nel breve periodo, l'Euro nei confronti del Franco Svizzero presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 0,9354 e supporto a 0,9327. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 0,9381.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)