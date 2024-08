BCC Iccrea, utile semestre sale a 1,06 miliardi

(Teleborsa) - Nel primo semestre dell’anno il, il maggior gruppo bancario cooperativo italiano, ha registrato una dinamica positiva sia nelle principali voci di conto economico che nei principali indicatori patrimoniali, finanziari e di liquidità.L’di periodo è stato pari a 1.056 milioni di euro (797 milioni di euro nel primo semestre 2023).In termini di, il Gruppo nel primo semestre 2024 ha riportato undi 2.987 milioni di euro (+10,8% sul primo semestre 2023) grazie in particolare alla positiva dinamica del, pari a 2.201 milioni di euro (+13% sul primo semestre 2023). Andamento positivo anche per lepari a 681 milioni di euro (+1,4% rispetto al primo semestre 2023).netti a clientela si sono attestati a 93,0 miliardi di euro (90,9 miliardi di euro a fine anno 2023). In termini di qualità creditizia, sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto ai dati pro-forma di fine 2023 sia l’indicatore NPL ratio lordo pari al3,9% che NPL ratio netto pari all’1,1%. Restano particolarmente elevati i livelli delle coperture (coverage ratio) sui crediti deteriorati pari al 72,8% (72,2% a fine 2023). Tale dato risulta particolarmente rilevante anche in considerazione dell’elevata componente di crediti non performing assistiti da garanzie reali e dalla sempre più contenuta quota di sofferenze in portafoglio (meno di 1/3 del totale portafoglio deteriorati).Lasi attesta a 137,6 miliardi di euro, in crescita rispetto ai 134,9 miliardi di fine 2023. Si confermano ampiamente al di sopra dei requisiti di vigilanza e tra i più alti di sistema, i principali indicatori di liquidità con il NSFR al 161% e LCR al 263%sostanzialmente invariati rispetto a fine 2023. Le riserve di liquidità del Gruppo, prontamente disponibili, ammontano a 44,9 miliardi di euro.sono risultati pari a 1.576 milioni di euro (+1,2% rispetto al primo semestre 2023). Ildi Gruppo si è attestato quindi al 52,7% (57,7% nel primo semestre 2023).Ilconsolidato è salito a 14,7 miliardi di euro (13,9 miliardi a fine 2023) e i fondi propri a 15,2 miliardi di euro (14,3 miliardi di euro a fine 2023). Le attività ponderate per il rischio (RWA) si sono attestate a 63,9 miliardi di euro (64,4 miliardi a fine 2023).Restano largamente al di sopra dei requisiti regolamentari ed in ulteriore crescita, i: CET1 ratio al 22,7% e TC ratio al 23,8%.