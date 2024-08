Bialetti, KPMG: impossibile esprimere conclusione su semestrale per rilevanti incertezze

Bialetti Industrie

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e specializzata nella produzione di caffettiere, piccoli elettrodomestici e strumenti di cottura, ha reso noto che la società di revisioneha dichiarato disul bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2024 a causa degli effetti connessi alleche possono far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale.Le rilevanti incertezze che possono far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale sono connesse: all'previsti dal Piano 2020-2024, recepiti nel Business Case 2024 - 2027. Alentro il 28 novembre 2024 in adempimento alle previsioni del Nuovo accordo di ristrutturazione, ed in particolare alla possibilità che: nessuno dei soggetti con cui sono stati avviati contatti e sono in corso interlocuzioni ritenga l'operazione di Dismissione Bialetti di proprio interesse e giunga a formulare un'offerta o non si riesca a raggiungere un accordo sui termini e condizioni dell'operazione e non si pervenga alla stipula di documenti contrattuali vincolanti; una o più delle condizioni a cui l'esecuzione della Dismissione Bialetti (ivi incluso il rilascio delle necessarie autorizzazioni antitrust) fosse subordinata non si realizzi; non sia possibile concludere la Dismissione Bialetti entro il 28 novembre 2024 e la società debba porre in essere misure volte a far fronte ai propri obblighi tramite il rifinanziamento dell'indebitamento in scadenza e/o l'ottenimento di una proroga dei relativi termini di rimborso.