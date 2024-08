Ex Blutec, Urso: siamo sulla strada giusta, a Termini Imerese un polo di sviluppo produttivo, logistico e portuale

(Teleborsa) - Dopo l'accordo quadro di ieri per l'ex stabilimento Blutec il ministro delle Imprese e del Made in Italy,, ha incontrato la sindaca di. "Questa mattina ho condiviso con il sindaco di Termini Imerese,, le prospettive di sviluppo dell'area industriale, dopo il recente accordo quadro con i sindacati che salvaguarda tutti i lavoratori", ha scritto su X il ministro. "Siamo sulla strada giusta – ha aggiunto –, dopo quasi tredici anni di cassa integrazione, per creare un polo di sviluppo produttivo, logistico e portuale. Durante la nostra conversazione telefonica, ho illustrato al Sindaco anche le prossime azioni propedeutiche agli insediamenti produttivi".L'accordo firmato ieri tra i commissari straordinari, Inps, il nuovo investitore, le organizzazioni sindacali e la, mette in salvo tutti i. L’intesa prevede, infatti, l’assunzione da parte di Pelligra di 350 dipendenti, ai quali sarà garantita la possibilità di accedere al piano di riqualificazione e formazione professionale utile per l’attuazione del piano industriale del nuovo investitore. Gli altri 190, rimanendo in capo all', potranno beneficiare dell’isopensione a partire dal primo gennaio 2025.Si avvia a conclusione quindi la crisi dello stabilimento ex Fiat. Il 30 maggio era stato sottoscritto il contratto di cessione del ramo d'azienda di Termini Imerese in favore di Pelligra Italia Holding. Il piano di Pelligra si è aggiudicato l'area di Termini Imerese con un'offerta di