Henkel, l'utile semestrale balza a 1,04 miliardi di euro. Ricavi -1%

Henkel

(Teleborsa) -, azienda tedesca attiva nel settore chimico, ha raggiuntopari a 10.813 milioni di euro nella, equivalenti a uno sviluppo nominale del -1,0 percento. Dopo che l'andamento nominale delle vendite nei trimestri precedenti era stato influenzato negativamente dalla cessione delle attività commerciali in Russia, Henkel è stata ora in grado di raggiungere nuovamente una crescita nominale delle vendite nel secondo trimestre del 2024 (Q2: 5.496 milioni di euro, +3,4 percento).L'utile operativo rettificato () è aumentato significativamente da 1.254 milioni di euro nella prima metà del 2023 del 28,4 percento a 1.610 milioni di euro, in particolare a seguito del forte aumento del margine lordo. Il ritorno sulle vendite rettificato (margine EBIT rettificato) ha di conseguenza registrato un aumento molto forte di 340 punti base dall'11,5 percento al 14,9 percento. L'è aumentato dell'81,5% a 1.042 milioni di euro."Nel complesso, abbiamo ottenuto un'nella prima metà dell'anno - ha affermato il- Ciò dimostra che siamo sulla strada giusta con la nostra strategia e che il nostro focus sulla crescita mirata sta producendo un successo tangibile"."Dopo la solida performance aziendale nella prima metà dell'anno, siamoe pertanto abbiamo aumentato le nostre previsioni di guadagno per l'anno fiscale 2024 a metà luglio - ha aggiunto - Stiamo mantenendo ciò che ci siamo impegnati a fare e siamo sulla strada giusta per un'ulteriore crescita redditizia. Ciò si riflette anche nell'adeguamento della nostra ambizione finanziaria a medio e lungo termine: siamo fiduciosi che raggiungeremo gli obiettivi di vendita e guadagno già a metà termine".