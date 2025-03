Rekeep torna in utile nel 2024. Ricavi in crescita a 1,26 miliardi di euro

(Teleborsa) -, principale player italiano attivo nell'integrated facility management, ha chiuso il 2024 conpari a 1,26 miliardi di euro, in crescita rispetto agli 1,19 miliardi di euro al 31 dicembre 2023, grazie principalmente alle buone performance conseguite dal Gruppo sui mercati internazionali.L'è pari a 155,9 milioni di euro. Normalizzato dagli effetti non ricorrenti che hanno impattato l'esercizio 2024 e 2023, l'EBITDA è pari a 126,9 milioni di euro, rispetto ai 110,4 milioni di euro al 31 dicembre 2023. L'è pari a 1,2 milioni di euro, rispetto a un Risultato Netto negativo per 12,5 milioni di euro al 31 dicembre 2023.L'è pari a 527,2 milioni di euro rispetto ai 461 milioni di euro al 31 dicembre 2023. Ilè pari a 2,7 miliardi di euro (rispetto ai 3,1 miliardi di euro al 31 dicembre 2023)."In un anno di forti incertezze e complessità, Rekeep ha dimostrato una grande solidità e una capacità di crescita sui mercati internazionali che ci danno fiducia per il futuro - ha dichiarato il presidente Claudio Levorato - Il successo dell'operazione di rifinanziamento del debito, che ci ha co nsentito di gestire con largo anticipo la principale scadenza del Gruppo estendendone in modo sostanziale la durata, ha, inoltre, dimostrato il forte apprezzamento che ci viene riconosciuto dalla comunità finanziaria nazionale e internazionale, con una richiesta pari a 4 volte l'offerta per le Nuove Obbligazioni da parte di circa 180 investitori istituzionali europei e britannici, che ci ha permesso di incrementare il valore dell'emissione obbligazionaria, rispetto a quello proposto al lancio, e di migliorare i termini dell'offerta. Grazie alla nostra capacità di innovare, continuiamo, quindi ad affrontare ogni sfida con coraggio e visione di lungo termine, confidenti che i risultati ottenuti continueranno ad essere in linea con gli obiettivi dichiarati al mercato".